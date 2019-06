Joao Felix, è questione di ore per il sì all’Atletico Madrid: sarà l’acquisto più caro del club

Uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo sta per firmare con l’Atletico Madrid. Il 19enne portoghese Joao Felix, che nell’ultima stagione col Benfica ha attirato l’attenzione dei grandi club grazie a 20 gol in 43 presenze fra tutte le competizioni, non andrà quindi al Manchester City né alla Juventus, bensì vestirà la maglia dei Colchoneros. Come riporta il giornale spagnolo As, la firma con il club avverrà nelle prossime ore: al momento si trova a Madrid insieme al suo agente Jorge Mendes per la negoziazione e presto ci sarà il nero su bianco che sancirà il termine della trattativa. Il Benfica desidera che il team rojiblanco paghi la clausola di rescissione di 120 milioni di euro per avere il talento portoghese e l’Atletico sta cercando un modo per ridurre la cifra o comunque per trovare una soluzione che non sia troppo drastica per le casse del club (ad esempio si potranno usare i 120 milioni che cui sarà ceduto Griezmann, ma ancora non si sa da che squadra arriveranno).