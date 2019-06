Joao Felix non pensa al mercato: “Ho staccato tutti i social per non sentire nulla…”

Manchester City o Juventus? Il futuro di Joao Felix balla tra queste due squadre. L’attuale trequartista del Benfica, reduce dall’esordio con la Nazionale maggiore del Portogallo nella sfida di Nations League contro la Svizzera, dovrebbe cambiare squadre in questo mercato estivo.

Come detto, su di lui, i Citizens e i bianconeri. 120 milioni la clausola sul suo contratto per vederlo partire dai campioni di Portogallo. Lui, però, al momento non ci pensa e si concentra unicamente sulla propria Nazionale. Lo stesso Joao Felix ha ammesso al termine della gara contro la Svizzera: “Ora sono concentrato sulla nazionale, dopo la Nations League risolverò queste questioni sulla mia vita. Mi sono staccato dai social network in questi giorni per non sentire niente”.

Testa sulle spalle per il giovane classe 1999 delle Aquile che dimostra di avere anche la testa del campione e non solo il talento sul campo.