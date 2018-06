Jorginho, l’agente: “Manchester City? Sono in Inghilterra, aspetto il Napoli…”

Sta per decollare la trattativa legata al trasferimento dal Napoli al Manchester City di Jorginho e la presenza in Inghilterra del suo agente ne è la dimostrazione.

Direttamente da oltremanica Joao Santos, procuratore del centrocampista della Nazionale italiana, ha fatto il punto della situazione a CalcioNapoli24 Live:

“Mi trovo in Inghilterra, a circa 400 km da Manchester. La trattativa è in mano al Napoli, io aspetto un segnale dal Napoli per capire cosa fare. Fino a venerdì sarò qui, penso che questa settimana verrà fuori qualcosa. Sensazioni? Nel mercato non esistono, aspetto che Napoli e Manchester City trattino per fare poi del mio meglio. Il Manchester City, nel frattempo, lavora su tre calciatori e per questo motivo può anche pensare di fare una ‘deadline’, ma al momento non mi ha detto nulla e quindi penso che Jorginho sia la loro prima scelta”.

