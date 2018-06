Jorginho, l’agente: “Napoli-Manchester City, niente accordo. Non rinnoveremo”

Sembrava ormai cosa fatta il trasferimento dal Napoli al Manchester City di Jorginho, ma in realtà al riguardo c’è da registrare una frenata nella trattativa.

A fare il punto della situazione ci pensa Joao Santos, agente del centrocampista della Nazionale italiana, ai microfoni della trasmissione CalcioNapoli24 Live:

“Jorginho è un giocatore del Napoli. Il Napoli ed il Manchester City non hanno ancora trovato l’accordo, c’è distanza tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro. Ora il Manchester City sta lavorando per una seconda scelta. Il giocatore sta aspettando la decisione del Napoli: ha ancora due anni di contratto, non rinnoveremo. Il cartellino di Jorginho appartiene al presidente De Laurentiis. Ad oggi Jorginho resta al Napoli. Manchester City? Non vogliamo essere ipocriti, qualsiasi giocatore vorrebbe andare a giocarsi un posto da titolare con Guardiola. Io non devo dire nulla a De Laurentiis, se lui è convinto di fare l’affare e venderlo lo farà, se invece crede che Jorginho possa fare bene nel Napoli allora lo terrà. Jorginho è un grande professionista, ma questa è l’opportunità della sua vita e della sua famiglia. Se non andrà al Manchester City non credo che tornerà molto contento…”.

