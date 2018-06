Juve, nuovo assalto a Milinkovic: 70 milioni e Rugani. Ma Lotito…

La Juventus non molla Sergej Milinkovic-Savic. Continua il pressing dei bianconeri sul centrocampista serbo della Lazio: oggi, come riporta Sportmediaset, il club campione d’Italia avrebbe sottoposto una nuova offerta a Lotito mettendo sul piatto l bellezza di 70 milioni di euro cash più il cartellino di Daniele Rugani. Una proposta importantissima e tuttavia non ancora sufficiente per il presidente biancoceleste che, pur avendo necessità di comprare un difensore centrale dopo l’uscita di De Vrij, ha fissato in non meno di 150 milioni il prezzo per cedere il suo pezzo più pregiato e non intende fare sconti a nessuno. Il braccio di ferro prosegue, e il mercato è ancora lungo.