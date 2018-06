Juve, riscattato Douglas Costa

Come largamente preventivato, la Juventus ha riscattato Douglas Costa. Ad annunciarlo la stessa società bianconera con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione”.

Douglas Costa, legato ora alla Juventus con un contratto fino al 30 giugno 2022, è stato uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa. Dotato di grandissima tecnica e doti atletiche eccezionali, il brasiliano è stato il giocatore che ha messo a segno più dribbling di tutti in campionato e il secondo assistman della Serie A (12). Douglas Costa ha inoltre realizzato sei gol tra campionato e Coppa Italia in 47 presenze totali.