Juventus, addio Cancelo: Paratici ha già le mani sul prossimo colpo

La Juventus è pronta a cedere Joao Cancelo. Il Manchester City non molla l’esterno portoghese ed è pronto a spendere 60 milioni di euro. Ecco perché, la Vecchia Signora pare abbia già in mano il sostituto. Si tratta di Cristiano Piccini del Valencia, prescelto per prendere il posto dell’ex Inter.

In attesa di capire chi si siederà sulla panchina, la Juventus pensa al mercato e lo fa in grande e senza perdere tempo. Joao Cancelo è destinato a partire e l’offerta dei Citizens sembra essere l’ideale. Secondo quanto riporta Tuttosport, la squadra di Pep Guardiola farà di tutto per portare in Inghilterra il portoghese perché rispecchia il prototipo del calciatore che piace al mister: tecnico e offensivo.

SOSTITUTO – La Juventus pensa così a due alternative. La prima è una soluzione interna con la conferma di De Sciglio o l’eventuale adattamento di Cuadrado a terzino destro. La seconda, quella che Paratici sta preparando porta il nome di Cristiano Piccini del Valencia. Il terzino italiano è ormai entrato anche nel giro della Nazionale, piace perché sa spingere ma anche difendere e perché ha già incominciato, proprio grazie all’Italia di Mancini, a conoscere qualche compagno come Bonucci e Chiellini.

Per strapparlo al Valencia, la Juventus è pronta a sborsare circa 20 milioni di euro più bonus da definire.