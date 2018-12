Juventus, Allegri turbato: dall’Inghilterra affondo per un top player

Uno dei giocatori più importanti della Juventus di Massimiliano Allegri, è certamente Douglas Costa. Il brasiliano ex Bayern Monaco già nella scorsa stagione ha dimostrato di essere un elemento troppo importante per questa Juve. La velocità di Douglas Costa è utile soprattutto a partita in corsa per “spaccare” la partita concedendo alla squadra di Allegri un paio di marce in più per quanto riguarda la rapidità della manovra. Il brasiliano è troppo prezioso per questa Juventus che durante la scorsa estate ha respinto l’assalto di alcuni dei più ricchi club europei, pronti a pagare cifre mostruose pur di acquistare Douglas Costa. Una di queste società è il Manchester City di Pep Guardiola, il quale ha fatto pressione sulla propria dirigenza affinché venisse imbastita una trattativa.

AFFONDO UNITED – Dalla Spagna notizia di mercato che non fa dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Secondo il giornale spagnolo AS, il Manchester United è interessato a Douglas Costa. Il club inglese sarebbe disposto a fare una proposta nell’ordine dei 60 milioni di euro. Allo stesso tempo la Juve sarebbe intenzionata ad inserire nel discorso Paul Pogba nel tentativo di farlo tornare a Torino. Lo United sarebbe poco propenso allo scambio, ritenendo che i desideri di andarsene di Pogba si siano raffreddati dopo l’addio di Mourinho.