Rugani, l’agente: “Dal Chelsea offerta stellare, ma la Juventus non ha voluto cederlo”

Per praticamente tutta l’estate è stato ad un passo dal Chelsea di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi dell’Empoli, ma alla fine il suo futuro, così come il suo presente, si chiama Juventus.

Stiamo parlando di Daniele Rugani che, secondo il Corriere dello Sport, è destinato alla permanenza in bianconero dopo la cessione di Mattia Caldara al Milan.

Per il difensore classe ’94, inoltre, sarebbe anche pronto un rinnovo contrattuale da 3 milioni di euro a stagione.

La conferma di tutto questo arriva da quanto detto dall’agente del giocatore, Davide Torchia, intervenuto a Rmc Sport: “Non c’è la volontà di cederlo da parte della Juventus, neanche a prezzi elevati che tra l’altro nessuno in Italia si potrebbe permettere e comunque il giocatore non ha mai chiesto di andare via. È chiaro che quando arriva un’offerta molto importante come quella che aveva fatto il Chelsea è normale ascoltarla, ma la Juventus ha rifiutato qualsiasi cifra per tenerlo a Torino”.