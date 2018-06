Juventus, asta a tre per Benatia: il sostituto può arrivare dal Milan

Per la Juventus quella che sta per arrivare rischia di passare agli archivi come l’estate degli addii, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

Infatti, dopo Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, un altro protagonista dei recenti successi bianconeri può dire addio: Mehdi Benatia.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sul centrale marocchino ci sono Arsenal, Borussia Dortmund e Marsiglia: il suo valore si aggira intorno ai 22 milioni di euro, potrebbe scatenarsi un’asta.

Qualora l’ex Udinese e Roma dovesse svuotare l’armadietto di Vinovo, ecco che il club campione d’Italia andrebbe a bussare alle porte del Milan per Alessio Romagnoli.

C’è anche un piano “C” e porta all’Atlético Madrid: piacciono il montenegrino Stefan Savic (un passato alla Fiorentina), e gli uruguaiani Diego Godin e José Gimenez.

Juventus, il ritratto di Scirea