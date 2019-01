Juventus, attaccante del Liverpool nel mirino

Si è ufficialmente aperto il calciomercato oggi e già molti club si mostrano molto attivi. Tra questi c’è la Juventus che ha alcuni calciatori importanti per rafforzare il centrocampo. Secondo Calciomercato.it, lo stato maggiore bianconero starebbe seguendo con grande attenzione una delle stelle del Liverpool, Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano, classe 1991, viene valutato almeno ottanta milioni di euro. Firmino è un centravanti completo, con un grande senso del gol, ma anche dell’assist ed è stato elogiato piu’ volte dal suo tecnico, il tedesco Klopp. Una duttilità che farebbe molto comodo ad Allegri, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Paulo Dybala, che ha numerosi estimatori (tra cui anche l’Inter di Marotta). In ogni caso, non sarebbe sicuramente facile strappare Firmino al Liverpool. L’attaccante brasiliano, infatti, è legato al club britannico con un contratto fino al 2023. Finora ha messo a segno nove reti in questa stagione, tra campionato e Champions League. Per le sue caratteristiche tecniche Firmino sarebbe il sostituto ideale di Paulo Dybala; il brasiliano, infatti, può essere impiegato anche come esterno offensivo, ruolo che ha spesso ricoperto quando giocava in Bundesliga. Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni di mercato.