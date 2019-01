Juventus, attenta: Ramsey tentato da altri quattro top club

Il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey sta valutando le possibilità di trasferirsi in un altro club dopo aver detto no al rinnovo con i Gunners. Secondo il Daily Express, il 28enne gallese firmerà un contratto di 4 anni con la Juventus. L’accordo di Ramsey con l’Arsenal scadrà il 30 giugno 2019 poi andrà a Torino libero da ogni contratto. In Italia guadagnerà 8 milioni di euro all’anno. Però c’è un’altra voce discordante: secondo la BBC, a gennaio il centrocampista, oltre che con la Juventus, intratterrà colloqui con Psg, Real, Bayern e Inter. In questa stagione, il ventottenne Ramsey ha collezionato 17 partite nel campionato inglese, realizzando un gol.