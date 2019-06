Juventus, beffata la Fiorentina per un centrocampista classe 2000

È tutto definito per il passaggio del centrocampista Hamed Traoré dall’Empoli alla Juventus, come dichiarato dal presidente del club toscano Fabrizio Corsi a TuttoMercatoWeb.com: “A gennaio era un bambino di grandi prospettive, ma negli ultimi cinque mesi ha fatto capire che potrà disputare una carriera importantissima, perché ha una intelligenza fuori dal comune e presto riuscirà a diventare completo anche dal punto di vista tecnico”. Beffata la Fiorentina, che ad un certo punto sembrava in vantaggio con la trattativa per aggiudicarsi il classe 2000 della Costa d’Avorio, che ha segnato 2 gol in 32 presenze nella scorsa Serie A, conclusasi con la retrocessione dell’Empoli all’ultima giornata. A gennaio l’accordo con i Viola sembrava ormai concretizzato sulla base di 15 milioni di euro, ma nessun documento è stato depositato e così, quando la Fiorentina si è rifatta sotto in questi giorni, la Juventus si era già infilata, portando a termine il trasferimento con stesso prezzo e uguali modalità.