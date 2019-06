Juventus, blitz di Paratici durante Turchia-Francia: si chiude per due giocatori

Non poteva mancare all’appuntamento tra le due Nazionali in cui giocano diversi obiettivi del mercato. Così, Fabio Paratici si è presentato a vedere Turchia-Francia per prendere appunti. La Juventus si muove sul mercato e lo fa in prima linea visionando i profili che potrebbero far parte della rosa della prossima stagione.

Da una parte Demiral, dall’altra Pogba. Il primo, reduce da un’ottima annata al Sassuolo, il secondo desiderio di mercato mai nascosto. Il blitz di Paratici potrebbe rappresentare la verifica decisiva per il futuro del difensore che partirà con la Juventus in ritiro – è già di proprietà dei bianconeri – e sarà valutato dopo le amichevoli negli States. Per Pogba, nessun dubbio, è e resta il desiderio principale della dirigenza.

Ma non solo Demiral e Pogba. Due giocatori in particolare sono stati presi di mira e osservati attentamente: Umtiti e Varane, ieri in campo con la Francia. Sono loro i profili più ambiti a livello europeo, e la Juventus non ha intenzione di lasciarseli scappare, soprattutto nel caso in cui si presentasse l’occasione. In attesa di annunciare Sarri, la Juventus, dunque, si muove e lo fa stando attenta ad ogni dettaglio. Paratici potrebbe aver chiuso i primi due colpi per la prossima stagione.