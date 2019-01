Juventus, braccio di ferro con Benatia: vuole partire, pronti tre nomi

Medhi Benatia vuole cambiare squadra. Poco spazio alla Juventus: chiuso dai titolarissimi Bonucci e Chiellini, superato nelle gerarchie dal giovane Rugani. Il marocchino è stufo di essere l’utlima scelta di mister Allegri e ha chiesto l’immediato trasferimento. I bianconeri, però, fanno muro in quanto devono trovare prima un valido sostituto.

Il classe ’87 vuole giocare con continuità e ha molte offerte in giro per il mondo: quella più convincente è dell’Al Duhail, club del Qatar pronto a garantirgli oltre quattro milioni di euro a stagione. Alla Juventus andrebbero 8 milioni più 6 di bonus.

SOSTITUTI – Se da una parte, quindi, Benatia spinge per questa soluzione, dall’altra la Juventus, nelle vesti di Fabio Paratici prima di dare l’ok deve cautelarsi e trovare un sostituto da dare ad Allegri. La Vecchia Signora è a caccia di un giocatore d’esperienza in grado di inserirsi subito nell’organico bianconero. In tal senso, in pole position ci sarebbe Ezequiel Garay, 32enne argentino del Valencia già seguito da diverso tempo e che si potrebbe liberare facilmente dagli spagnoli. Ma secondo le ultime indiscrezioni anche di Tuttosport, le alternative sono Caceres della Lazio che farebbe ritorno a Torino per la terza volta e Bruno Alves del Parma sponsorizzato dal connazionale Cristiano Ronaldo.