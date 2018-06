Juventus, pista Cancelo per la fascia ma ci sono anche due alternative

Il mercato è fatto anche di mosse e contromosse delle società leader quando l’obiettivo è lo stesso. Juventus e Inter potrebbero aver già acceso la campagna trasferimenti calciatori estiva. Il portoghese João Cancelo non resterà in nerazzurro perchè il club meneghino non ha esercitato il riscatto di 31 milioni entro il 31 maggio ed ecco che la Juve sorniona ne ha approfittato, dopo un vano «corteggiamento» lungo 3 anni. Come riporta oggi la Gazzetta della Sport, la Juve, sfida Mou che lo vorrebbe allo United Cancelo e ha fatto anche lo sgambetto all’Inter appena ha dovuto abbassare la guardia sull’esterno del Valencia. Servono circa 45 milioni per portare a Torino il portoghese ma al momento la Juve non ha intenzione di spendere; cosa contraria, invece, del Man. United che Mou potrebbe voler rinnovare in fascia con Cancelo e anche Alex Sandro. Per la corsia esterna la Juve da tempo (e sempre in maniera più stringente) è su Darmian che viene considerato (come De Sciglio e Spinazzola) bivalente di fascia ed è stato spesso impiegato a sinistra. I giochi sugli esterni sono aperti, anche per quel che concerne Cuadrado, capace di fare il terzino. Il percorso inverso di Cancelo.