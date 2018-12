Juventus, cessioni in vista poi l’ok per Ramsey

Da tempo circola la voce di mercato di un interessamento della Juventus per Aaron Ramsey dell’Arsenal. Il gallese può liberarsi a parametro zero visto che il suo contratto con i Gunners scade a giugno e quindi può accordarsi con un altro club. La dirigenza bianconera secondo Sky Sport per arrivare a Ramsey deve fare un ultimo passo ovvero trovare un’intesa con il ragazzo classe ’90. Se le parti troveranno questo accordo, il gallese a giugno potrebbe approdare a Torino. In uscita dalla Juventus, invece, potrebbe esserci Spinazzola che potrebbe andare via in prestito per trovare più spazio, ma la sua partenza dipenderà molto da come procederà il recupero di Juan Cuadrado,