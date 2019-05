Juventus, che colpo per l’attacco!

Ore calde in casa Juventus. I bianconeri stanno ancora lavorando per trovare il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina, con il tecnico livornese che saluterà dopo cinque anni e altrettanti scudetti. Nel frattempo, la società è molto attiva anche sul mercato, andando alla ricerca di rinforzi di valore da inserire nella propria rosa. Il club di Andrea Agnelli, in particolare, vuole portare a Torino un attaccante di primo livello, che possa dare una mano a Cristiano Ronaldo in fase realizzativa. E, secondo quanto riporta Express.co.uk, i bianconeri avrebbero messo gli occhi in Inghilterra.

SANCHEZ – La Juventus sarebbe infatti fortemente interessata ad Alexis Sanchez, reduce da un’annata tutt’altro che positiva con la maglia del Manchester United. Sul cileno, però, si registra l’interesse anche dell’Inter.