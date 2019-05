Juventus, che idea per il centrocampo: ecco chi può arrivare

Con il nodo allenatore ancora da risolvere, la Juventus è al lavoro in sede di mercato, con al vaglio numerosi profili che potrebbero rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In queste ultime ore, i bianconeri hanno concentrato le loro attenzioni sul centrocampo, puntando fortemente su un nome.

MILINKOVIC-SAVIC – Il club di Andrea Agnelli ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, autore di una stagione non brillantissima con la Lazio. La Juventus avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore, con lo scoglio da superare costituito però da Lotito. Il presidente dei biancocelesti ha infatti al momento sparato alto per far partire il proprio centrocampista, chiedendo ben 120 milioni di euro.