Juventus, clamorosa offerta per Salah respinta però dal Liverpool

Incredibile indiscrezione rilasciata dal Daily Mirror che riguarda il calciomercato della Juventus: insieme al Real Madrid, i bianconeri avrebbero provato l’assalto a Mohamed Salah, stella del Liverpool, con un’offerta monstre di 150 milioni di sterline (pari a circa 168 milioni di euro). L’egiziano è stato protagonista dell’annata trionfale dei Reds, con cui si è laureato lo scorso 1° giugno campione d’Europa ai danni del Tottenham, segnando uno dei due gol decisivi per la vittoria finale. Salah in Italia lo conosciamo bene per aver vestito le maglie di Fiorentina e Roma, prima dell’approdo in Inghilterra alla corte di mister Klopp. Il tentativo però si sarebbe rivelato vano, perché gli inglesi non hanno alcuna intenzione di disfarsi della loro principale stella.