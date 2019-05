Juventus, clamoroso: arriva la cessione da 80 milioni

A parole dovranno corrispondere i fatti, anche perché il mercato sembra dire diversamente rispetto a quanto Juventus e Dybala abbiamo più volte dichiarato.

La Vecchia Signora ha confermato Paulo Dybala e la Joya, dal canto suo, ha ribadito l’intenzione di restare in bianconero. Nei fatti, però, la permanenza del numero 10 a Torino è tutt’altro che scontata. Le difficoltà avute nell’ultima stagione possono avere conseguenze e, nonostante l’addio di Massimiliano Allegri, il futuro dell’argentino resta in bilico. Molto, se non tutto, dipenderà da chi sarà scelto come nuovo allenatore.

80 MILIONI DI MOTIVI – Non è certo un segreto che Dybala abbia grandi estimatori in Italia e, soprattutto, in Europa. Su tutti, c’è il Bayern Monaco che dovrà sostituire i partenti Robben e Ribery. I tedeschi, che stanno portando avanti una profonda rivoluzione della rosa, sarebbero pronti ad offrire 80 milioni di euro per l’ex Palermo. La Juventus aspetta ma non cede ancora. L’idea della Vecchia Signora era quella di ricevere circa 100 milioni dall’eventuale partenza della sua Joya e per questo attende dei rilanci importanti. Su Dybala, infatti, ci sono anche Manchester United e Atletico Madrid.