Juventus, colpo dal Sassuolo: 15 milioni per un difensore di prospettiva

È stato uno dei migliori del Sassuolo di De Zerbi, non a caso la Juventus ha già anticipato tutti per aggiudicarselo. Si parla del difensore Merih Demiral, 21enne turco reduce dalla prima stagione nel campionato di Serie A: arrivato a gennaio dall’Alanyaspor, ha segnato 2 gol in 14 presenze con la formazione neroverde. Per l’acquisizione del cartellino si parla di 15 milioni di euro che entreranno nelle casse del club emiliano, che non poteva non cogliere questa opportunità. Dall’altra parte, ancora una volta il ds Fabio Paratici ha colpito con anticipo su uno dei giovani più interessanti della massima serie italiana. Non è escluso che Demiral poi resti a Sassuolo per un’altra stagione in modo tale da farsi le ossa in vista di un vero e proprio futuro bianconero.