Juventus, colpo dalla Premier per sostituire Cancelo

Mentre Maurizio Sarri sulla panchina è ufficiale, la Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca dei profili idonei da mettere al servizio dell’ex tecnico del Chelsea. I bianconeri, nelle ultime ore, si sono concentrati in particolar modo sulle corsie esterne difensive, vista anche l’imminente partenza di Joao Cancelo, destinato al Manchester City di Pep Guardiola. E per rimpiazzare il portoghese, la dirigenza juventina ha messo gli occhi in Premier League.

TRIPPIER – Un profilo che piace molto al club di Agnelli è infatti quello di Kieran Trippier, per il quale, secondo quanto raccolto dal Times, i bianconeri sono pronti ad offrire al Tottenham 30 milioni di sterline.