Juventus, De Ligt vuole il Barcellona

Intoppo di mercato per la Juventus. Non è certo un mistero che i bianconeri siano da tempo sulle tracce di Matthijs de Ligt, ma il difensore dell’Ajax, secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di scartare la proposta del club torinese per accogliere quella del Barcellona. Dalle parti del Camp Nou sono infatti ormai certi dell’imminente arrivo del giocatore olandese, con il sì definitivo che sarebbe arrivato già a fine febbraio. La società catalana, nelle prossime settimane, cercherà di dare un’accelerata decisiva alla trattativa, in modo da evitare spiacevoli sorprese. Nel frattempo, la Juventus avrebbe già individuato in Ruben Dias, difensore del Benfica, l’alternativa all’olandese.