Juventus, dopo Allegri futuro in mano a Paratici e Nedved: ecco la squadra del futuro

La Juventus si prepara a salutare Massimiliano Allegri. L’addio al termine della stagione, annunciato nelle scorse ore, era nell’aria. Adesso la società resta in mano a Pavel Nedved e Fabio Paratici, in attesa della nomina del prossimo allenatore.

Saranno il vicepresidente e il direttore dell’area sportiva a condurre la Vecchia Signora e a decidere, per il momento, quali saranno i giocatori chiave per la prossima stagione. Sarà una Juventus giovane e talentuosa, ma con una serie di punti fermi d’esperienza che possano portarla al successo, in Italia e in Europa.