Juventus, due ostacoli per acquistare Arias

Il ds bianconero Paratici ha assistito al match amichevole Colombia-Egitto, disputatosi a Bergamo, per vedere da vicino il “cafetteros” Santiago Arias. Il terzino del PSV, miglior giocatore del campionato olandese, era stato avvistato a Torino qualche settimana fa ma lui ha negato. «Avevo letto su internet, ma davvero quando è stato scritto che ero a Torino stavo in Olanda…». Potrebbe essere lui, l’ulteriore tassello da aggiungere a Darmian per completare il reparto terzini. In alternativa c’è Cancelo, non riscattato dall’Inter è tornato al Valencia. Servono circa 45 milioni per portare a Torino il portoghese ma al momento la Juve non ha intenzione di spendere; cosa contraria, invece, del Man. United che Mou potrebbe voler rinnovare in fascia con Cancelo e anche Alex Sandro. Resta il fatto che la Juve tiene in considerazione Arias per la fascia destra, lui che attacca molto bene, difende così così e sa rientrare anche sul sinistro. «Se verrò alla Juve? Non so, non ho nessuna novità per ora». E fa un sorriso. E mentre se ne sta per andare, si gira. «Certo però che sarebbe un sogno la Juve…». Ma ci sono due ostacoli: il Psv vuole aspettare i Mondiali per attaccare il prezzo definitivo al suo difensore, già oggi quotato tra i 15 e i 18 milioni e poi Arias è extracomunitario.