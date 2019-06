Juventus, è fatta per il colpo in difesa

Mentre ancora manca l’annuncio ufficiale su chi sarà l’allenatore nella prossima stagione, la Juventus continua a lavorare sul mercato. I bianconeri stanno valutando tutti i reparti, con una particolare attenzione rivolta alla difesa. E dopo essersi assicurato le prestazioni di Demiral, il club di Andrea Agnelli è pronto a chiudere un altro colpo.

ROMERO – La Juventus ha infatti messo gli occhi sul giocatore del Genoa Cristian Romero, protagonista di un’ottima stagione nonostante la giovane età. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, i bianconeri e la società ligure, dopo settimane di stand-by, avrebbero trovato l’accordo per il passaggio dell’argentino a Torino: ai rossoblu andrebbero circa 20-25 milioni di euro, con il difensore che resterebbe però in prestito in Liguria per altri due anni.