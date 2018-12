Juventus e Napoli tornano a sperare per un campione del mondo della Francia

Benjamin Pavard, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata mondiale della Francia e le prestazioni in terra russa ne hanno fatto un pezzo pregiato del mercato per la prossima stagione. Difficilmente infatti, rimarrà ancora allo Stoccarda, nonostante il giocatore abbia più volte dichiarato di stare bene al club tedesco. Il difensore è già stato accostato a numerose squadre e anche la Juventus sarebbe molto interessata al suo profilo. Come sempre sul giocatore ci sarebbe da vincere la concorrenza di ManchesterCity e Bayern Monaco, altrettanto interessate a portarlo a disposizione di Guardiola e Kovac. Pavard smentisce un immediato trasferimento al Bayern. Il difensore francese, ha dichiarato a Le Parisien: “Non ho firmato nulla con il Bayern. Sono lieto dell’interesse da parte di un club così importante, ma al momento sono concentrato solo sullo Stoccarda. Non penso nemmeno alla prossima estate”.