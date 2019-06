Juventus, e se il primo colpo firmato Sarri arrivasse da Napoli? Ma De Laurentiis…

Se ne parla già da tempo, ma ora che l’allenatore della Juventus è ufficialmente Maurizio Sarri non può che di nuovo uscire il nome di Kalidou Koulibaly per la difesa bianconera. È stata l’emittente vicina al mondo Napoli Radio Marte ad annunciare la notizia, con la consapevolezza che avrebbe fatto scalpore: l’ex Chelsea avrebbe chiesto il possente centrale senegalese per migliorare la retroguardia della Juventus. Ma il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis, ancora scottato per la cessione di Higuain ai rivali nel 2016, farà di tutto per evitare l’addio del suo difensore, considerato in ogni caso incedibile. Radio Marte parla di una clausola di 150 milioni di euro ancora non attiva e che, se dovesse la dirigenza bianconera farsi viva, verrà chiesta una cifra ancora superiore, in modo da bloccare sul nascere ogni possibilità di trattativa.