Juventus, è testa a testa con il Napoli per uno svincolato

Il calciomercato estivo 2018 deve ancora aprire i battenti, eppure le grandi rivali dell’ultimo campionato sono già pronte a sfidarsi. Meno di un mese dopo la fine, non senza veleni, della corsa allo scudetto, per Juventus e Napoli è già tempo di misurare la propria forza sul mercato per assicurarsi le prestazioni di Milan Badelj.

Il regista croato classe ’89, impegnato ora nella preparazione del Mondiale con la propria Nazionale, ha annunciato l’addio alla Fiorentina, club dal quale si svincolerà il prossimo 30 giugno, per provare a misurarsi in una piazza più ambiziosa e debuttare in Champions League. Un palcoscenico che possono offrire tanto la Juventus, quanto il Napoli.

Dopo essere stato accostato ai bianconeri, Badelj sembrava essere a un passo dal vestire la maglia azzurra, almeno in base ai rumors di radiomercato, ma a raffreddare gli entusiasmi dei tifosi sono state le parole di Alessandro Lucci, riportate durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc. Lucci avrebbe ammesso l’interesse del Napoli, negando però che l’affare sia già definito e anzi svelando che i bianconeri sono in vantaggio nella corsa a Badelj, a patto prima di far uscire qualcuno a centrocampo. Un’allusione alla possibile partenza di Pjanic, richiesto dal Barcellona?

