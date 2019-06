Juventus, ecco il primo colpo

Tutto pronto per il passaggio di Merih Demiral alla Juventus. Il giocatore, reduce da quattordici presenze e due gol con la maglia del Sassuolo dopo una prima parte di stagione trascorsa in Turchia con l’Alanyaspor, approderà ai bianconeri per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Il club di Andrea Agnelli ha così beffato la concorrenza dell’Atletico Madrid, con i colchoneros che erano pronti a sborsare fino a 25 milioni per il difensore: la Juventus, però, aveva già trovato l’accordo con gli emiliani, facendolo valere.

ALTRI COLPI – Contemporaneamente, la dirigenza bianconera sta lavorando ad altri colpi, monitorando con attenzione Paul Pogba e Milinkovic-Savic per quanto riguarda il centrocampo.