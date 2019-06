Juventus, ecco la prima cessione illustre

Prima cessione illustre in casa Juventus. I bianconeri, come raccolto da Sport Mediaset, avrebbero infatti accettato l’offerta del Manchester City per Cancelo, con il portoghese che dirà quindi addio al club torinese dopo appena una stagione. 50 milioni di euro la cifra dell’affare, che, al contrario di quanto ci si attendendeva, non prevede contropartite tecniche.

CHIUSURA – La chiusura della trattativa dovrebbe avvenire a breve, in modo che la Juventus possa iscrivere l’operazione a bilancio entro il 30 giugno. I soldi ricavati dalla cessione verranno poi reinvestiti dalla dirigenza bianconera in altri arrivi, con la strategia di mercato che potrebbe delinearsi in maniera definitiva una volta annunciato il nuovo tecnico.