Juventus, ecco l’alternativa a De Ligt

Mentre si attende ancora la scelta sul fronte allenatore, la Juventus continua a tenere ben dritte le antenne in sede di mercato. I bianconeri, tra le priorità principali, hanno quella di portare a Torino un difensore di altissimo livello. Il sogno è Matthijs de Ligt dell’Ajax, ma, viste le difficoltà di arrivare all’olandese, il club di Andrea Agnelli ha pronto il piano B.

BOATENG – L’alternativa sarebbe stata individuata in Jerome Boateng, destinato a lasciare il Bayern Monaco in estate. Per aggiudicarsene le prestazioni si profila però un derby d’Italia con l’Inter, con i nerazzurri che sono infatti pronti ad andare all’assalto del difensore tedesco dietro consiglio di Antonio Conte, ormai ad un passo dalla firma con il club milanese.