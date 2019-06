Juventus, ecco l’offerta per la stella del centrocampo

Nessuna novità sul fronte allenatore in casa Juventus, con il nome del successore di Massimiliano Allegri che ancora non c’è. Ma i bianconeri, nel frattempo, non rallentano il proprio lavoro in sede di mercato, intenzionati più che mai a portare a Torino alcuni pezzi da novanta. Il club di Andrea Agnelli, in queste ore, si è concentrata sulla zona nevralgica del campo, dove il sogno è costituito da Paul Pogba. Viste le difficoltà di arrivare al francese, la Juventus si sta però muovendo anche in altre direzioni.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero formulato un’offerta di 60 milioni di euro per il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic. Cifra però che non soddisfa i biancocelesti, che per lasciar partire il giocatore ne chiedono almeno 30 in più.