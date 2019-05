Juventus, fai attenzione: il Manchester United piomba su De Ligt. E che offerta!

Resta alla finestra la Juventus per assicurarsi in estate le prestazioni del centrale difensivo dell’Ajax Matthjs de Ligt, che fa gola a tutti i top club europei dopo la stagione strepitosa in Olanda con la formazione di ten Hag. Uno su tutti il Manchester United, che stando a quanto riportato dal giornale catalano Sport si sarebbe messo davanti a tutti nella corsa al gioiello classe 1999, avanzando un’offerta di addirittura 14 milioni di euro a stagione. A questo punto il Barcellona potrebbe anche tirarsi indietro, vedendosi scavalcato da una proposta economica decisamente superiore rispetto alla propria. Peraltro, si dice anche che la trattativa con i Red Devils potrebbe decollare grazie alla mediazione del dg dell’Ajax Edwin van der Sar, portiere che con lo United naturalmente ha contatti che durano dalla sua esperienza da calciatore da quella sponda di Manchester.