Juventus, Higuain-Lewandowski: super scambio col Bayern Monaco?

L’addio annunciato di Robert Lewandowski al Bayern Monaco può scatenare un effetto domino in chiave attaccanti che andrebbe a toccare da vicino anche la Juventus.

SCENARIO – Recentemente il polacco è stato accostato ai bianconeri, alla ricerca di un centravanti di spessore internazionale in grado di essere decisivo soprattutto in Champions League: Gonzalo Higuain, infatti, è mancato contro il Real Madrid sia nella finale di Cardiff del 2017 che ai quarti di finale della stagione da poco conclusa. Pertanto, ecco che potrebbero aprirsi le porte per un clamoroso scambio.

SCAMBIO – Secondo il Corriere dello Sport, l’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di dare ai bavaresi proprio l’argentino, mentre il percorso inverso lo farebbe l’ex Borussia Dortmund. I rapporti tra i due club sono ottimi, visti i recenti affari Arturo Vidal, Kingsley Coman e Douglas Costa, e questo sarebbe un motivo in più per credere nella fattibilità della negoziazione.

Scirea, il capitano galantuomo della Juventus