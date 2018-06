Juventus, bomba Higuain: “Voglio la Premier League”

Il club non lo ritiene incedibile e lui, intanto, strizza l’occhio all’Inghilterra: dopo due anni e altrettanti Scudetti potrebbe finire il rapporto tra la Juventus e Gonzalo Higuain.

Ci ha pensato il diretto interessato, ai microfoni di ESPN, a fare chiarezza sul suo futuro, affermando che gli piacerebbe giocare in Premier League, torneo in cui finora non ha avuto la possibilità di esprimersi: “Ho un contratto con la Juventus e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo grazie alla mia famiglia che mi ha dato tanto. La testa è tutto nella vita e se uno sta bene di testa, il resto è una semplice conseguenza. La mia anima resta a Torino, per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League? Certo che sì, è il miglior campionato al mondo e mi affascina molto. Guardare le partite inglesi è sempre uno spettacolo”.

Dichiarazioni destinate a fare rumore quelle del Pipita, che ha anche detto la sua sull’addio ai bianconeri di Gianluigi Buffon: “E’ stato meraviglioso giocare con lui, essere suo amico, posso solo dire che è un grandissimo dentro e fuori dal campo. Mi ha detto che ci guarderà ai Mondiali, sicuramente simpatizzerà per l’Argentina…”.

E a proposito di Russia 2018, l’attaccante argentino ha aggiunto: “E’ sempre un sogno giocare questa competizione, è una sfida che affronto con una maturità maggiore. Tutti vogliamo vincere. Dybala? Ha sofferto quando era rimasto fuori dalle convocazioni, ma ora è molto tranquillo e si sta allenando bene, si sta preparando al meglio per questa grande avventura”.

