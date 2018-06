Juventus, Higuain: “Stagione positiva e picco di forma. Il sostegno dei tifosi mi dà molta forza”

In Italia si parla con insistenza dello scambio di mercato Higuain-Icardi, con i due argentini che cambierebbero maglia passando dalla Juventus all’Inter e viceversa. Il Pipita raggiunto da TyC Sports, fa sapere: “E’ stato un anno molto positivo, mi sono sentito molto bene quest’anno e credo di aver avuto il maggior picco di forma. Quando si invecchia il corpo cambia e bisogna essere più attenti, anche nel gestire le forze a disposizione. Uno dei momenti migliori della mia vita negli stadi in Argentina sono stati senza dubio quei due giorni (l’allenamento aperto a Huracán, e l’amichevole contro Haiti alla Bombonera), in cui la gente ha dimostrato il suo affetto. È una cosa che a noi calciatori dà molta forza”.