Juventus, il Barcellona prende Griezmann e lascia libero un obiettivo di mercato bianconero…

Clamorosa svolta nel tormentone di mercato legato a De Ligt. Il difensore dell’Ajax, fino a poche ore fa, sembrava vicinissimo al Barcellona, mentre adesso la trattativa per portarlo in Spagna ha subito una brusca frenata. Il motivo è l’imminente arrivo ai blaugrana di Antoine Griezmann, che, dopo quello di Frenkie de Jong, costringerà i catalani ad un importante investimento economico. E proprio per non correre il rischio di sforare i parametri imposti dal fair play finanziario, il Barça potrebbe vedersi costretto rinunciare al giocatore, facendo felice la Juventus.

SOGNO BIANCONERO – De Ligt è infatti il sogno di mercato dei bianconeri per quanto riguarda il reparto arretrato, con i nuovi sviluppi che potrebbero spingere la dirigenza a fare un nuovo tentativo per il difensore, corteggiato da mezza Europa.