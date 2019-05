Juventus, il futuro di Dybala sarà in Premier

È ormai ai titoli di coda l’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. L’argentino, in questa stagione, ha ampiamente deluso le aspettative, offrendo un rendimento raramente all’altezza della situazione. Motivo per cui i bianconeri non ritengono più la Joya incedibile, ascoltando le offerte pervenute nei suoi confronti. Sono diverse le società che sono interessare all’attaccante, con una che, più delle altre, sarebbe pronta all’assalto decisivo.

MANCHESTER UNITED – Secondo quanto raccolto da Don Balon, è il Manchester United allenato da Ole Gunnar Solskjaer a fare particolarmente sul serio per Dybala. I Red Devils sono infatti disposto a mettere sul piatto della bilancia ben 85 milioni di euro, quindici in più rispetto a quelli offerti dal Real Madrid. Cifra che potrebbe convincere i bianconeri a cedere l’argentino dopo quattro stagioni.