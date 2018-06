Juventus, il Psg può attendere per Dybala

Il futuro della Juventus ruota attorno a Paulo Dybala, talento cristallino ma discontinuo che comunque è considerato incedibile dalla proprietà che lo scorso anno ha rimpinguato l’ingaggio alzando l’asticella a quota 7,3 milioni di euro. L’attaccante argentino classe ’93, potrebbe brillare in Russia con la Seleccìon anche se davanti ha un certo Messi. Comunque vada, la Juve lo riabbraccerà dopo il Mondiale anche perché il prossimo per Paulo dovrà essere l’anno della ascensione nell’iperuranio dei top-player: gli standard da vertigine mostrati in alcuni momenti dovranno diventare la regola, gli strani momenti di down dovranno invece diminuire. I bianconeri sono convinti che il boom sia nel destino della Joya e anche per questo non hanno la minima intenzione di mettergli al collo un cartello con un prezzo: a gennaio l’entourage dell’argentino era effettivamente stato avvicinato dall’Atletico, che sarà ricco di denari in caso di cessione di Antoine Griezmann. E dai giornali francesi fino a ieri sono rimbalzati vecchi contatti, mai confermati, col Paris Saint Germain. Ma nessuno pensa di aprire un dialogo con i francesi perchè Dybala è il futuro della Juventus.