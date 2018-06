Juventus, incontro con l’agente di Perin

L’interesse è ormai noto da diverse settimane: la Juventus ha salutato Gianluigi Buffon ed ha puntato Mattia Perin. Nonostante la presenza in rosa di un grande portiere come Szczesny, il club bianconero ha ribadito in più occasioni di volere in rosa due estremi difensori di assoluto valore come dimostrato in questi anni. Il giocatore del Genoa gradirebbe il passaggio in bianconero e dopo gli incontri e i contatti dei giorni scorsi tra le due società, in questo pomeriggio è in corso un incontro tra la Juventus e l’agente di Perin. Le parti sono al lavoro per raggiungere un accordo.