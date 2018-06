Juventus, la carta per arrivare a Morata

C’è grande incertezza sul futuro di Gonzalo Higuain. La Juventus e il giocatore aspetteranno la fine del Mondiale in Russia per prendere una decisione sulla strada da prendere. Per il Pipita ci sono diverse possibilità , su tutte il Chelsea che potrebbe affidare la panchina a Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli poterebbe volentieri l’attaccante argentino a Londra e il club bianconero potrebbe sfruttare questo interesse per arrivare ad Alvaro Morata. Secondo quanto riporta Tuttosport questa potrebbe essere la strategia della Juventus, ma non si può pensare ad uno scambio alla pari vista la differenza di età. Si può discutere sul conguaglio economico.