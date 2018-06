Juventus, le strategie di Marotta per rafforzare le corsie esterne

La Juventus oggi ufficializzerà Perin un affare da 12 milioni di euro ma per l’ad Marotta l’obiettivo è puntellare le corsie esterne dopo gli addii di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah (adattato a terzino). Così, visto che la trattativa con il Manchester United per Matteo Darmian si è temporaneamente arenata, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, per diversità di vedute di carattere economico, ecco che il club bianconero è tornato alla carica per il giocatore del Valencia, reduce da una stagione in prestito all’Inter. Cancelo è più costoso di Darmian, ma Marotta è generalmente molto bravo nel trovare la formula del risparmio. Il Manchester valuta Darmian 20 milioni, la Juve è disposta a spenderne al massimo 15 e ora nella trattativa si è inserito anche in Napoli, che potrebbe spingersi fino a 18. La Juventus ci prova e l’ad Marotta attua le strategie migliori per rinforzare la difesa bianconera.