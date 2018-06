Juventus, Lotito alza la posta per Milinkovic Savic e Marotta valuta cinque alternative

Sergej Milinkovic Savic è l’obiettivo, più o meno dichiarato, della campagna acquisti estiva dei campioni d’Italia che, su suggerimento di Max Allegri, vogliono investire tutto, o quasi tutto, su un giocatore realmente decisivo, ma che stazioni a centrocampo. La Juventus ha presentato la sua offerta che si aggira sugli 80 milioni ma da Formello Lotito non risponde e da vie traverse ha fatto sapere che ritiene ancora bassa la cifra. Il serbo ha un contratto che scade nel 2022 con uno stipendio di 1,8 milioni, e la Juve potrebbe alzarlo ma Lotito ha lasciato intendere nei giorni scorsi che punta a guadagnare addirittura 200 milioni dalla cessione del centrocampista serbo. Una “Lotitata” vera e propria. Il numero uno biancoceleste dice di aver rifiutato a fine agosto 2017 un’offerta da 100 milioni per il proprio gioiello, con ogni probabilità proveniente dal Manchester United e che dopo una stagione così il prezzo si è raddoppiato. Il dg della Juve risponde che il giocatore costa troppo, chiudendo (virtualmente) la porta. Se Marotta alzasse l’asticella di 30 milioni probabilmente lo porterebbe a casa. Ma in questo momento è ipotizzabile che la dirigenza bianconera abbandoni l’obiettivo per cercare altro sul mercato. Le alternative portano a Ramsey dell’Arsenal, Pellegrini della Roma, Cristante dell’Atalanta ma i bianconeri valutano anche altre piste come Verratti e Rabiot, due centrocampisti con caratteristiche differenti rispetto a Sergej ma che comunque potrebbero soddisfare il tecnico bianconero.