Juventus, mal di pancia Benatia e il Milan è pronto ad accoglierlo

La Juventus vince e convince ma c’è chi è scontento. E’ Medhi Benatia non felice di essere retrocesso da titolare a prima scelta delle riserve tra i difensori non è una novità, lui stesso lo ha dichiarato apertamente. «Non è una situazione piacevole — aveva detto a inizio novembre —, finché sono qui do il massimo, a gennaio vedremo che cosa succederà». Finora sono solo 6 le presenze raggranellate e l’ex Bayern non esclude la possibilità di lasciare subito un club in cui umanamente si trova bene. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Medhi non ha digerito l’esclusione con la Roma, quando gli exit poll lo davano titolare e lui era convinto di essere titolare. Avrebbe avuto la sua occasione 4 giorni dopo con l’Atalanta, ma per un fastidio al polpaccio è finito di nuovo in panchina. E nell’ultima gara del 2018 con la Samp il tecnico gli ha preferito Rugani. Conclusione: Benatia non tocca il campo da quasi 2 mesi (Milan-Juve dell’11 novembre) e in questi giorni rimugina e valuta.

TENTATO MA BLINDATO Destinazione gradita sarebbe il Milan (il marocchino piace molto a Gattuso), che però ha altre priorità sul mercato in questo momento. La posizione della Juventus è chiara: non sono arrivate offerte per Benatia né lui ha chiesto di essere ceduto, in ogni caso a gennaio non si muove, perché il club non intende privarsi di nessun elemento della rosa. Il reparto difensivo è affollato (sono in 5) ma Barzagli è infortunato (lesione al quadricipite femorale della coscia destra, rientro previsto per metà gennaio). Una squadra che punta a vincere tutto non può non avere sostituiti all’altezza. La Juventus ha lavorato per avere una rosa più ampia e affidabile: indebolirla a metà stagione sarebbe in controtendenza con le strategie della scorsa estate. Più probabile (e logico) che Benatia vada via a giugno. «Darlo via ora sarebbe una follia — ha detto Allegri dopo la Samp —. Gli sfoghi fanno bene, perché poi torna tutto a posto». Allegri ha già dimostrato di essere un ottimo ricucitore di rapporti complicati per la ragion di stato, può riuscirci anche con Medhi. A meno che il difensore non s’imputi e chieda la cessione subito.