Juventus, Marotta ha un pacchetto di difensori per Allegri

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, nella prossima stagione potrebbe cambiare aria. “Adesso penso al Mondiale ma andare all’estero è nella mia mente” ha affermato di recente il difensore tedesco. La Juventus lo segue da tempo e dopo aver preso dai bavaresi nel 2016 Benatia, potrebbe adesso far fare la stessa strada, Monaco-Torino, a al numero 17 del Bayern che non rientra nei piani tecnici di Niko Kovac, nuovo allenatore dei campioni di Germania. Reduce da una stagione tormentata per un infortunio alla coscia, Boateng a 29 anni potrebbe lasciare la Bundesliga pur avendo un contratto fino al 2021. Il suo cartellino viene valutato sui 20 milioni di euro e Marotta potrebbe anche provare a chiudere l’operazione con Rummenigge. Con lo stesso dirigente c’è un tavolo aperto e riguarda il terzino Bernat. I nomi fatti per la difesa bianconera 2018/19 sono tanti: ad Allegri piace non poco Gimenez dell’Atletico Madrid e l’esperto Godin. Il primo ha una clausola di 65 milioni di euro; poi occhio a Stefan Savic, ex Fiorentina, di cui si era parlato nei mesi scorsi. C’è anche nel mirino il giovane De Ligt (Ajax ma tallonata dal Barcellona), ma si pensa anche al Made in Italy, rappresentato da Alessio Romagnoli. Tutto in divenire insomma, ma anche Benatia sente l’addio più vicino con Borussia Dortmund, Marsiglia e Arsenal che chiedono il marocchino.