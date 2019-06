Juventus, Ndombele si allontana: ecco a chi strizza l’occhio

La Juventus, dopo aver annunciato l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina, è al lavoro in sede di mercato per portare a Torino giocatori di primo livello. I bianconeri intendono infatti rinforzare ulteriormente la propria rosa, con l’obiettivo mai nascosto di andare nuovamente all’assalto della Champions League. Per farlo, la Vecchia Signora ha messo nel mirino da tempo il centrocampista del Lione Tanguy Ndombelé, che in queste ore ha parlato ai microfoni di Telefoot.

TOTTENHAM – “Il Tottenham? È senza dubbio un grande club: è arrivato quarto in Premier e ha giocato la finale di Champions League. È una società importante, come molte altre: quale giocatore non vorrebbe andare in un top team?”. Dichiarazioni che, secondo quanto raccolto in Inghilterra, sarebbero il preludio di un passaggio del francese agli Spurs.