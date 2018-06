Juventus, non si molla Milinkovic-Savic. Ecco il piano: via in tre per far spazio al serbo

“Il calciomercato si fa dopo il Mondiale”, queste le parole di John Elkann riportate da La Gazzetta dello Sport di oggi. La realtà dice, però, che le basi per i colpi in entrata e in uscita sono già state gettate. Con l’arrivo a parametro zero di Emre Can, l’innesto di Caldara e il quasi affare chiuso con il Genoa per Perin, la Juventus è a caccia del grande colpo. Il sogno è il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il classe ’95 ha messo in mostra doti uniche. Fisico, tecnica e temperamento da campione. Ha un unico difetto: costa troppo. Il presidente biancoceleste Lotito lo valuta oltre 100 milioni, soldi che i bianconeri non sembrano essere disposti a pagare. Per questo motivo, la Vecchia Signora ha un piano ben preciso che va a braccetto con gli stati d’animo dei suoi giocatori. La Juventus, infatti, pensa di arrivare al centrocampista serbo sacrificando “gli scontenti” attualmente in rosa. Tra questi potrebbero esserci anche dei big.

MALUMORI – Non è un segreto che nell’ultima stagione disputata c’è chi non ha trovato spazio. Su tutti Claudio Marchisio e con lui anche Stefano Sturaro. Il Principino, anche a causa di alcuni acciacchi, ha perso altre posizioni nelle gerarchie del centrocampo. Vorrebbe rimanere alla Juventus ma da protagonista e questo non sembra possibile visto anche l’arrivo di Emre Can. Le ipotesi MLS e Cina restano le più concrete per lui. Anche per il compagno di reparto il discorso è molto simile. Il numero 27 bianconero è stato utilizzato come ultima carta del mazzo da Allegri. Il classe ’93 vorrebbe poter giocare di più e per lui una pista concreta potrebbe essere il Genoa o altre realtà italiane pronte a dargli fiducia. Dalla cessione di questi due giocatori, la Juventus intascherebbe circa una ventina di milioni.

I DUBBI – C’è poi chi alla Juventus sta bene ma non avrebbe problemi a cambiare aria. La lista, in questo caso, è piuttosto lunga. Nessuno è realmente scontento di rimanere in bianconero, ma le vie del calciomercato sono infinite e nuovi stimoli potrebbero fare la differenza. Non è un caso che si continui a parlare di Higuain al Chelsea per Morata o all’Inter in cambio di Icardi. Il Pipita è infatti il pezzo pregiato della rosa bianconera ma allo stesso tempo la pedina più importante di tutto il mercato estivo. Una possibile partenza dell’attaccante argentino porterebbe circa 55 milioni di euro senza contare l’eventuale contropartita. Higuain è un tassello importantissimo dello scacchiere juventino ma, come da stile Juventus, non è incedibile. Davanti ad un’offerta superiore a quella sopracitata, la Vecchia Signora non ci penserebbe più di tanto. Chelsea e Atletico Madrid potrebbero essere disposti a fare un’offerta che a quel punto sarebbe irrinunciabile. Tra “gli scontenti” c’è anche Alex Sandro. Il brasiliano ha perso il Mondiale a causa di una stagione sotto tono. Le sirene, inglesi soprattutto, però non si sono placate e resta un’importante pedina. Con De Sciglio in rosa e il possibile arrivo di Darmian, il ruolo sarebbe coperto. Con i soldi di questi giocatori, il sogno Milinkovic-Savic potrebbe davvero diventare realtà.

