Juventus, non solo De Ligt: per la difesa c’è anche Ruben Dias

Non solo Matthijs De Ligt. Per rinforzare il reparto arretrato della Juventus, sul taccuino di Fabio Paratici è finito anche il nome di Ruben Dias, giocatore classe 1997 del Benfica. Questo almeno quanto riporta Calciomercato.it, secondo cui i bianconeri, in vista della prossima stagione, vogliono assicurarsi le prestazioni di un giovane difensore che possa garantire un buon rendimento anche negli anni futuri. E proprio il giocatore portoghese avrebbe superato nelle gerarchie De Ligt, la cui elevata quotazione di mercato (circa 70 milioni di euro) starebbe spingendo la Juventus a cercare soluzioni alternative.

Ruben Dias, con le sue prestazioni, ha catturato su di sé le attenzioni di numerose squadre europee.